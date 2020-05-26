Mike Tyson ringe dönmeye hazırlanıyor Evander Holyfield ile yıllar sonra karşılaşmaya hazırlanan 53 yaşındaki efsane boksör Mike Tyson'a, bir teklif de BKFC Başkanı David Feldman’dan geldi.

Instagram hesabından yayınladığı videolarla boksseverleri heyecanlandıran ‘Demir Yumruk' lakaplı boksör Mike Tyson, ringe dönmeye hazırlanıyor.

Yaptığı çalışmalar sonucu kilo veren efsane boksör, teklif üstüne teklif almaya başladı.

Yıllar önce kulağını ısırdığı Evander Holyfield ile yeniden karşılaşmak için son görüşmeleri yapan Tyson'a, bir teklif de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) Başkanı David Feldman'dan geldi.

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10 DAKİKA İÇİN 20 MİLYON DOLAR

Sadece 10 dakika dövüşmesi için 20 milyon dolarlık bir teklif alan Tyson'ın ücreti az bulduğu öğrenilirken, David Feldman'ın bu rakamı daha da artırdığı belirtildi.

Tyson'ın nasıl bir karar vereceği merak konusu...

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