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    Milan-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.Milan ve Chelsea arasında oynanacak maçın sonucu merak konusu oldu.Peki Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?
    • 11.10.2022 - 16:06
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    Milan-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Şampiyonlar Ligi E grubu 4. maçında oynanacak olan Milan-Chelsea maçının detayları merak uyandırdı.Bu zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

    İki takım arasında 5 Ekim'de Chelsea'nin evinde oynanan E grubu 3. maçında ev sahibi Chelsea, Milan'ı 3-0 mağlup etmişti.

    Zorlu maç öncesi iki takımında 4'er puanı bulunuyor.Chelsea averajla ikinci sırada yer alırken Milan grupta üçüncü sırada bulunuyor.

    Futbolseverler Milan-Chelsea maçına dair detayları araştırmaya başladı.İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..

    Milan-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?

    Milan - Chelsea maçı bugün saat 22.00'de San Siro Stadyumu'nda oynanacak.Bu zorlu mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.Milan-Chelsea maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.


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