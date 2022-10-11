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Milan-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
- 11.10.2022 - 16:06
Şampiyonlar Ligi E grubu 4. maçında oynanacak olan Milan-Chelsea maçının detayları merak uyandırdı.Bu zorlu mücadelenin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
İki takım arasında 5 Ekim'de Chelsea'nin evinde oynanan E grubu 3. maçında ev sahibi Chelsea, Milan'ı 3-0 mağlup etmişti.
Zorlu maç öncesi iki takımında 4'er puanı bulunuyor.Chelsea averajla ikinci sırada yer alırken Milan grupta üçüncü sırada bulunuyor.
Futbolseverler Milan-Chelsea maçına dair detayları araştırmaya başladı.İşte maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal..
Milan-Chelsea maçı ne zaman oynanacak?
Milan - Chelsea maçı bugün saat 22.00'de San Siro Stadyumu'nda oynanacak.Bu zorlu mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.Milan-Chelsea maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.