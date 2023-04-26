Milan'ın hedefinde Lucas Torreira var İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira'yı almak için bastırıyor. İtalyan ekibinin Teknik Direktörü Stefano Pioli, 27 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Galatasaray'ın başarılı orta sahası Lucas Torreria, harika performansı ile İtalyan ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Milan Teknik Direktörü Stefona Pioli, 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu yeni sezonda takımında görmek istiyor. Galatasaray, başarılı orta sahanın bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

İtalyan ekibinin sarı-kırmızılı yönetime satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı iddia edildi. Galatasaray cephesi bu tür bir teklife sıcak bakmıyor.

Piyasa değeri 15 milyon euro

Sarı-kırmızılılar, Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın bonservisine 6 milyon euro ödedi.

Uruguaylı orta saha oyuncusu Galatasaray'da bu sezon 28 karşılaşmada görev aldı.

Başarılı oyuncu, takımına sadece 1 asistlik bir katkısı sağlasa da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadrodaki değişmez ismi oldu.

Torreira'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar kontratı bulunuyor. Transfermarkt'ta Uruguaylı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor.