Milot Rashica: Her pozisyonda oynamaya hazırım

Süper Lig'de 26. haftada Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

Mücadelenin eksik olmadığı karşılaşmada ev sahibi ekip sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'da tek golün sahibi Milot Rashica, maçtan sonra düşüncelerini paylaştı.

Kosovalı futbolcu şunları söyledi:

"İlk 15 dakika çok iyi değildik. Daha sonra golü bulduk ve birçok şans yakaladık. Maçın sonunda kadar bu şekilde devam edemedik. Aradan sonra aynı şekilde devam etmeye ve kazanmaya çalışacağız"

Maçta Mertens'in yerine 10 numarada oynamasını değerlendiren Rashica şöyle dedi:

"Mertens, çok önemli bir oyuncu. Hocamın ve takımın ihtiyacına göre her pozisyonda oynamaya hazırım. Zaten Almanya'da oynadığım bir pozisyondu, ona göre karar verildi."