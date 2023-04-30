Milot Rashica: Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz Galatasaraylı Milot Rashica, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 3-1 kaybettikleri derbinin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar atarken sarı-kırmızılıların tek sayısı ise Mauro Icardi'den geldi.

Bu mağlubiyetle birlikte lider Galatasaray haftayı haftayı 70 puanla tamamladı.

Yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran 3. sıradaki Beşiktaş bu galibiyetle birlikte puanını 65'e çıkardı.

Rashica: Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz

Galatasaray'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, kaybedilen derbinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Rashica, "Çok iyi başladık ve bazı fırsatlar yakaladık. Bu fırsatlardan birini gole çevirdik. İkinci yarıda pozisyonel hatalarımız oldu. Hedefimiz aynı. Şampiyonluk yolunda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.