Milot Rashica'dan Fenerbahçe'ye net mesaj: Galatasaray'da kalmak istiyorum Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Milot Rashica, Fenerbahçe'nin talip olması üzerine menajeri aracılığıyla Norwich'e haber yolladı.

Galatasaray'ın transferin son gününde Norwich'ten kiraladığı Milot Rashica, kısa sürede hem teknik heyetin hem de taraftarın beğenisini kazanmayı başardı.

Premier Lig'e yeni çıkan Burnley'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin de talip olduğu Kosovalı oyuncu tercihini yaptı.

"Galatasaray'da kalmak istiyorum"

Şu anda kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirten başarılı futbolcu kulübü Norwich'e de haber göndererek "Burada çok mutluyum. Şampiyonluğa odaklanmış durumdayız ve ben de takımıma en yüksek seviyede katkı sağlamak istiyorum. Benim önceliğim Galatasaray'da kalmak. Şu an için diğer teklifleri değerlendirmek istemiyorum." mesajını verdi.

26 yaşındaki oyuncu 31 maçta 6 gol 6 asist yaptı.