Milot Rashica'nın golü ofsayt nedeniyle iptal oldu Galatasaray'da Milot Rashica'nın ofsayt nedeniyle iptal edilen golünün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

Süper Lig’de 26 haftanın açılış maçında Aleksandar Stanojevic yönetimindeki Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadele Konyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Yeşil-beyazlı takımın galibiyet golleri; Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün'den geldi. Galatasaray'ın tek golü ise Milot Rashica'dan geldi.

Maçın 71. dakikasında ise tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Gol geçersiz sayıldı

Galatasaray'da Kerem'in orta alandan derinlemesine pasıyla savunma arkasına hareketlenen Rashica, kale alanına doğru hareketlenip karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

Tribünler tepki gösterdi

Bu pozisyonun Konya'da deplasman tribününde yer alan sarı-kırmızılı taraftarlar "Şampiyon olmamız engellenemez" şeklinde tezahürat yaptı ve hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)