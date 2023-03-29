Miralem Pjanic: Zaniolo çok doğru bir karar verdi Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Zaniolo, Roma'ya veda etti ve Galatasaray'a transfer oldu. Ama şimdiden Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen soruya şu şekilde yanıt verdi: