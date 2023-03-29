Miralem Pjanic: Zaniolo çok doğru bir karar verdi

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Zaniolo, Roma'ya veda etti ve Galatasaray'a transfer oldu. Ama şimdiden Juventus'a transfer olacağı konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz?" şeklinde gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:
"Galatasaray'a giderek çok doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecek. Bunu kişisel deneyimimme dayanarak söylüyorum. Genç ve muazzam bir potansiyele sahip. Çok çalışırsa yeniden İtalya Milli Takımı'na dönecektir."