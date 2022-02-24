Mircea Lucescu, Ukrayna'dan ayrılacak mı? Harekat hakkında konuştu!

Ukrayna takımı Dinamo Kiev'in Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim hakkında konuştu. Peki, Mircea Lucescu, Ukrayna'dan ayrılacak mı?

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken, Rusya gece saatlerinde askeri harekat başlattı.

Bu hareket tüm dünya tarafından büyük bir endişeyle karşılanırken, Ukrayna kanadı yaptığı açıklamalarda sık sık topraklarını koruyacağını söyledi.

İki ülke arasındaki bu gerginlik futbolu yakından ilgilendirirken, yakından tanınan isimlerden olan Mircea Lucescu, açıklama yaptı.

Lucescu açıklamasında korkmadığını belirtirken, dikkati çeken ifadeler kullandı. Peki, Mircea Lucescu, Ukrayna'dan ayrılacak mı? İşte yanıtı...

MİRCEA LUCESCU, UKRAYNA'DAN AYRILACAK MI?

Ukrayna'daki spor faaliyetleri 30 gün süreyle askıya alındı. Dinamo Kiev'in Romanyalı teknik diretkörü Mircea Lucescu da operasyonlarla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Rusya yönetimini eleştiren Lucescu, "Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim.





Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim." ifadelerini kullandı.