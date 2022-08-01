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    MKE Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Konyasporlu taraftarlar, "MKE Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 01.08.2022 - 15:15
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    MKE Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Geçtiğimiz yılın şampiyon adaylarından olan Konyaspor, ligi Ankaragücü maçıyla açacak.

    Ahmet Çalık'ın cefatı ile sarsılan ve şampiyonluk yarışından kopan Konya, güçlü bir aday olarak geri dönüyor.

    Konya ve Ankaralı taraftarlar ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

    Bu kapsamda da, "MKE Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, MKE Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

    MKE Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    MKE Ankaragücü - Konyaspor maçı 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü Eryaman Stadyumu oynanacak. Zorlu müsabaka saat 21.45 'te başlayacak.

    Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

    MKE Ankaragücü – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1


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