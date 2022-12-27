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    • MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı saat kaçta, ne zaman?

    MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı saat kaçta, ne zaman?

    Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Peki MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
    • 27.12.2022 - 17:25
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    MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı saat kaçta, ne zaman?

    Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Ümraniyespor'u evinde konuk edecek. Maçın saati, kanalı merak edilmeye başlandı. Ligde istediği sıralamada yer alamayan iki takımın mücadelesinde Başkent takımı galibiyet serisini üç maça yükseltme isteğinde bulunuyor.

    MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

    MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı bugün saat 17:00'da başlamış olacak. Heyecanlı mücadele beIN Sports 2 ve TOD dijital platformu üzerinden yayınlanacak.

    MKE Ankaragücü Ümraniyespor maçı ilk 11'ler

    Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Pedrinho, Zahid, Emre, Jese, Ali Sowe.

    Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Popov, Allyson, Glumac, Onur, Sackey, Serkan Göksu, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.


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