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- MKE Ankaragücü’nde, İbrahim Üzülmez dönemi
MKE Ankaragücü’nde, İbrahim Üzülmez dönemi
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.
- İHA
- 24.06.2020 - 23:06
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayıran Başkent ekibi, Bursaspor’dan ayrılan İbrahim Üzülmez ile anlaştı.
LİGDE KALIRSA BİR YIL DAHA DEVAM
Sarı-Lacivertli ekip, Üzülmez ile 6 haftalığına anlaşırken, Süper Lig'de kalması durumunda teknik adamla 1 yıl daha devam edilecek.