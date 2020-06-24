MKE Ankaragücü’nde, İbrahim Üzülmez dönemi

Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayıran Başkent ekibi, Bursaspor’dan ayrılan İbrahim Üzülmez ile anlaştı.

LİGDE KALIRSA BİR YIL DAHA DEVAM

Sarı-Lacivertli ekip, Üzülmez ile 6 haftalığına anlaşırken, Süper Lig'de kalması durumunda teknik adamla 1 yıl daha devam edilecek.