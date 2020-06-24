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    MKE Ankaragücü’nde, İbrahim Üzülmez dönemi

    MKE Ankaragücü’nde, İbrahim Üzülmez dönemi

    Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren MKE Ankaragücü, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirdi.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 23:06
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    MKE Ankaragücü’nde, İbrahim Üzülmez dönemi #1

    Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolları ayıran Başkent ekibi, Bursaspor’dan ayrılan İbrahim Üzülmez ile anlaştı.

    LİGDE KALIRSA BİR YIL DAHA DEVAM

    Sarı-Lacivertli ekip, Üzülmez ile 6 haftalığına anlaşırken, Süper Lig'de kalması durumunda teknik adamla 1 yıl daha devam edilecek.

    MKE Ankaragücü’nde, İbrahim Üzülmez dönemi #2

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