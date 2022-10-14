Trabzonspor taraftarının Monaco deplasmanında köpekle aranmasının ardından, Türkiye'de de Fransız taraftarlara aynı tarife uygulandı. Monacolular tek tek aramadan geçirildikten sonra stada sokuldu.

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor evinde Monaco'yu ağırladı. Tarihi gecede temsilcimiz Fransız ekibini 4-0 mağlup ederken maç öncesi bir gol de stat aramasında atıldı.

Fransa'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor taraftarının köpekle aranarak stada sokulmasına misilleme yapıldı. Monaco taraftarları tek tek köpek aramasından geçtikten sonra stada girebildi.

Monaco taraftarları köpekle arandı - İZLE



Saha içi ve saha dışında intikam

Bu anlar kameralara da yansırken, Trabzonspor hem sahada hem de saha dışında iyi bir intikam almış oldu.