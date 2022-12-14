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    Montella, Pro Lisans Programı'na konuk oldu

    Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'na konuk oldu.
    • 14.12.2022 - 21:52
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    Montella, Pro Lisans Programı'na konuk oldu

    Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 dönemi UEFA Pro Lisans Antrenör Eğitim Programı'nda katılımcılarla bir araya geldi.

    Montella, katılımcıların sorularını cevapladı

    Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Montella, liderlik temalı eğitimde kendi tarzını anlatarak, katılımcıların sorularını cevapladı.

    Montella, Pro Lisans Programı na konuk oldu #1

    Oğuz Çetin, teşekkür plaketi takdim etti

    Montella'nın futbolculuk ve antrenörlük yaşamından örnekler verdiği eğitimin sonunda TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, İtalyan çalıştırıcıya teşekkür plaketi takdim etti.

    Montella, Pro Lisans Programı na konuk oldu #2


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