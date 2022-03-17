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    Montero ilk 11'i istiyor

    Beşiktaş'ın genç stoperi Montero, son dönemdeki performans düşüklüğünü kapatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Takımla olan açığını kapatan stoper ilk 11'e göz kırpıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 09:19
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    Montero ilk 11'i istiyor

    Beşiktaş'ta performansıyla yedek kulübesine abone olan Montero, hırsı ve azmi ile teknik direktör Önder Karaveli'nin gözüne girdi.

    Beşiktaş formasıyla son karşılaşmalarda yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle dikkat çeken Montero, yedek kulübesine çekilmişti.

    HIRSI DİKKAT ÇEKİYOR

    Fanatik'te yer alan habere göre; takım çalışmalarındaki hırslı ve motive görüntüsüyle açığını kapatan ve performansını üst seviyeye çeken genç stoper, ilk 11'e göz kırpıyor.

    Teknik ekibin de Montero'nun çıkışından memnun olduğu öğrenildi.

    Montero ilk 11 i istiyor #1


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