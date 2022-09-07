Trabzonsporlu Mountassir Lahtimi antrenman çıkışı eve geçerken Gürcü plakalı bir tıra çarptı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta hasar meydana geldi.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, 34 EHH 962 plakalı otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada yara almadı

Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.