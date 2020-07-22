Muğlaspor'da Hasan Şermet koronavirüse yakalandı

2. Lig'e yükselmek için gayret gösteren Muğlaspor'un 51 yaşındaki teknik direktörü Hasan Şermet'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Muğlaspor, teknik direktörleri Hasan Şermet'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.

SOMA MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK

Testin pozitif çıkmasının ardından Hasan Şermet, ambulansla bulunduğu otelden alınarak Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tomografisi çekilen Şermet'in, akciğer filminin çekileceği ve kan testi yapılacağı öğrenildi. 51 yaşındaki çalıştırıcının, yeşil-beyazlıların yarın saat 20.00'de oynayacağı Somaspor maçında takımının başında olamayacağı bildirildi.

"HERHANGİ BİR RAHATSIZLIK VEYA BELİRTİ YOK"

Takımda, yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyetteki diğer görevlilerin ve futbolcuların testlerinin ise negatif çıktığı belirtildi. Muğlaspor Kulübü Başkanı Erol Kapiz, teknik direktör Şermet'in 14 gün karantinada tutulacağını söyledi.

Daha önceki test sonuçlarının negatif çıktığını hatırlatan Kapiz, "Sadece hocamızın sonucu pozitif. Şermet, talimatlar gereği play-off maçlarında takımın başında olamayacak. Hocamızda herhangi bir rahatsızlık ya da belirti yok. Moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız Hasan Hocamız için oynayacaklar. Buraya çok büyük zorlukları atlatarak geldik. Bunu da atlatacağız." ifadelerini kullandı.