Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Rennes maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jorge Jesus'a soru sorarak eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında evinde Rennes ile oynayacağı mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen İrfan Can Kahveci, önemli açıklamalarda bulundu.

Grup liderliği konusunda kendilerine güvendiklerini söyleyen Kahveci, "İnşallah kazanmaya devam ederiz. Lider olarak çıkmak istiyoruz, çünkü lider son 16'ya kalıyor. Bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." dedi.

"İyi savunma şampiyon yapar"

Öte yandan Jorge Jesus'un sözüne atıfta bulunan İrfan Can, "Hocamız, benden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bu da benim performansımı artırıyor. İnşallah böyle devam eder. İyi hücum maç kazandırır, iyi savunma şampiyon yapar. İnşallah bu devam eder. Çok doğru." şeklinde konuştu.

Muhabir İrfan Can Kahveci'den Jesus'a soru - İZLE



İrfan Can'dan Jesus'a soru

Kendisine sorulan sorular bitmesine karşın basın toplantısını terk etmeyen İrfan Can, teknik direktör Jorge Jesus sorular almaya başladığında bir basın mensubu gibi söz isteyerek tecrübeli teknik direktöre soru sordu.

"Hocamız yarın rotasyon düşünüyor mu?" şeklinde soru yönelten İrfan Can'a cevap veren Jorge Jesus, "Bu, oyuncuların bana ne kadar açık olduğunun göstergesi. Önceden planlanmadı. İrfan Can soruyu sorarken bunu iyi biliyor; idmanlarda kiminle oynayacağımız az çok belli oluyor. Yine rotasyon olacak." ifadelerini kullandı.