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    Muhammed Gümüşkaya, Giresun'da yıldızını parlattı

    Fenerbahçe'nin Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'nın, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 14:37
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    Muhammed Gümüşkaya, Giresun'da yıldızını parlattı

    Fenerbahçe, Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'yı yakından takip ediyor.

    Ümit Milli Takım kampında olan Muhammed Gümüşkaya, şehre geri döndü. Genç futbolcu, yeşil beyazlı takımla antrenmanlara başladı. Muhammed, teknik direktör Hakan Keleş'in şans vermesi halinde Sivasspor maçında sahada olabilecek.

    11'DE OLACAK

    Öte yandan zorlu maçta genç futbolcunun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Muhammed bu haftaya dek attığı gol ve yaptığı asistlerle takımına katkı sağlamaya çalıştı.

    Muhammed Gümüşkaya, Giresun da yıldızını parlattı #1


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