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    Muharrem Usta, Trabzonspor'a 38 milyon TL bağışladı

    Trabzonspor Kulübü, eski başkan Muharrem Usta'nın alacaklarının 38 milyon liralık kısmını kulübe bağışladığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 12:59
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    Muharrem Usta, Trabzonspor'a 38 milyon TL bağışladı

    Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem Usta ile bordo-mavili yönetim arasında yapılan görüşme, uzlaşmayla sonuçlandı.

    Yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır.

    Sayın Muharrem Usta, geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL‘lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır.

    Yönetim Kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta’ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta’ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız."


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