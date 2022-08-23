Petrol
96.55
-0.19%
Euro
17.9682
-0.06%
Dolar
18.0671
0.01%
Altın
1.008
0.11%
Borsa
3062
1.40%
Bitcoin
387.700
-2.45%
BTXN Coin
5.39
-2.17%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çok bulutlu 27 C

    Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 4-2'lik Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.
    • 23.08.2022 - 00:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

    Murat Sancak "Konuşmayacağım, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galibiyeti kaçırdık diyorum, maçı çevirebilirdik. Bunun Adana'sı da var. Onlar bizden 3 puanı aldı, biz de onlardan alır ödeşiriz inşallah. 11+11'in dışındakilere rica ediyorum adaletli olun. Başka bir şey demiyorum. Hakem demiyorum, ben hakemleri severim ama bu haftanın en önemli maçı bu. Liderlik maçı, ona göre dikkat emek lazım. Adalet herkese lazım. Fenerbahçe'ye de lazım. Bana değil, herkese adalet. Fenerbahçe'yi de Adana Demirspor'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Murat Sancak: Bunun Adana sı da var #1

    "Allah herkesin yolunu açık etsin"

    Hakemlerle ilgili sorular üzerine Murat Sancak "Hakem rol oynadı diyemiyorum. Hakemin takdirini Erman hoca, Ahmet hoca onlar bakarlar. Sarılara kırmızılara dikkat etmek lazım. İkinci kırmızı karta da bakmak lazım. Bütün futbolseverleri ben çok severim. Futbolu futbol gibi oynamak  lazım. Bazen de sinirlendiriyorlar beni, Allah herkesin yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

    Murat Sancak: Bunun Adana sı da var #2


    İlginizi Çekebilir

    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı
    3. Sayfa

    Metrobüste fotoğrafları çekilen kadın, tacizciye tokat attı

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni konuşması
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni konuşması

    Görüş Bildir