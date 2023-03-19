Murat Sancak'tan istifa iddialarına ilginç cevap

Süper Lig'de 25 maç sonunda topladığı 45 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına yanıt verdi.
Geçtiğimiz dönemde pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Sancak, beklenen açıklamasını yaptı ve istifa haberlerine ilginç bir karşılıkta bulundu.
Başkan bu iddialara, Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısıyla cevap verdi.
"Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam"
Murat Sancak, şarkının videosunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:
"Herkese günaydın, pazar gününü iple çeken, (istifa et diyenler) cevabım şarkı sözlerinde, ayrıca çok üzülmeyin her günü sizin için bayram ilan edip, her gün birinizi Başkan vekili olarak atayacağım, buyurun gelin, görün yaşayın, siz istediniz diye. Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam."