Murat Sancak'tan istifa iddialarına ilginç cevap Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kendisi hakkında çıkan istifa iddialarına karşı sosyal medya hesabından Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısını paylaştı.

Süper Lig'de 25 maç sonunda topladığı 45 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, hakkında çıkan istifa iddialarına yanıt verdi.

Geçtiğimiz dönemde pazar günü açıklama yapacağını söyleyen Sancak, beklenen açıklamasını yaptı ve istifa haberlerine ilginç bir karşılıkta bulundu.

Başkan bu iddialara, Mustafa Sandal'ın "Pazara kadar değil, mezara kadar" şarkısıyla cevap verdi.

"Yüzde 99 taraftarlarımızı yüzüstü bırakmam"

Murat Sancak, şarkının videosunu paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: