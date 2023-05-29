Murat Sancak'tan Montella ve Fenerbahçe açıklaması Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sözleşmesi bitecek olan Vincenzo Montella'nın geleceği ve Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, katıldığı bir spor salonunun açılışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Murat Sancak, "Hedefimizin gerisinde kalsak bile ligi 4'üncü sırada bitirmek başarıydı. Kalan 3 maçı kaybetsek bile 4'üncülüğümüz garanti. O açıdan çok rahatız, çok iyiyiz. Ama gönül isterdi ki ilk 2'de bitirelim ama olmadı. Seneye bakacağız ama güzel bir sezon geçirdik diyebilirim." diye konuştu.

"Hakem şansı önemli"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettikleri puanlara bakıldığı zaman herkes her yerde puan kaybedebiliyor. Fenerbahçe, Giresunspor'a 5 puan kaptırdı. Ümraniyespor'a 3 puan kaptırdı. İstanbulspor'a puan kaptırdı. Bize de kaptırdı ama öyle diyelim.. Ligde herkes herkesi yenebilecek durumda. O gün hakem şansı, top şansı kimdeyse o tarz faktörlerin de önemli etkisi var.

"Kendilerini geliştirmeleri gerekiyor"

Murat Sancak, Süper Lig'de düdük çalan hakemlerin genel anlamda iyi olduklarını ifade ederek, "Kendilerini biraz daha geliştirmeleri gerekiyor. Özellikle bazı hakemlerin..." şeklinde konuştu.

Montella - Fenerbahçe iddialarına cevap