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    Muslera çalışmalara devam ediyor

    Ayağı kırılmasına rağmen kısa sürede alçıyı çıkaran Muslera, her gün beyin, el ve göz sinir sistemi çalışması yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 11:44
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    Muslera çalışmalara devam ediyor

    Ç.Rizespor maçında Skoda ile çarpışan Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın ayağı kırılmıştı.

    Başarılı bir operasyon geçiren Uruguaylı file bekçisi birkaç gün dinlendikten sonra çalışmalara başladı.

    ALÇIYI ÇIKARDI

    Bacağındaki alçıyı çıkaran tecrübeli kaleci, her gün tesislere gelerek kaleci antrenörü eşliğinde beyin, el ve göz sinir sistemi çalışması yapıyor.

    Sahada blokaj tekniği antrenmanı da yapan Muslera'nın bu hırsı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.

    34 yaşındaki eldiven, sahalara beklenenden daha erken dönmeyi hedefliyor.

    Alçıyı çıkaran Muslera çalışmalara devam ediyor - İZLE

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