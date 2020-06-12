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    Muslera: Çocuğunuza benim adımı koymanız inanılmaz

    Fernando Muslera, çocuğuna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 10:09
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    Muslera: Çocuğunuza benim adımı koymanız inanılmaz

    Fanatik Galatasaraylı bir taraftarın oğluna 'Ege Muslera' adını koyması, sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Muslera'nın da dikkatini çekti.

    Tecrübeli eldiven, kişisel Instagram hesabındaki hikaye bölümünden taraftara teşekkür etti.

    "ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

    Muslera, yaptığı paylaşımda "Bu inanılmaz. Çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 4 lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası zaferi elde etti. Uruguaylı kaleci sarı kırmızılı taraftarın en sevdiği isimlerin başında geliyor.

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