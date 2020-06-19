Muslera, takımını idmanda yalnız bırakmadı

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Rizespor maçında sakatlanan ve hemen ardından ameliyat edilen Fernando Muslera, geçtiğimi gün taburcu olmuştu. Uruguaylı kaleci, takımının bugünkü antrenmanına arkadaşlarını izlemeye gitti.

9 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, geçtiğimiz hafta oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlanan Rizespor maçının 15. dakikasında sakatlanmıştı.

Ambulansla hastaneye götürülen Uruguaylı kalecinin kaval kemiğinde kırık tespit edilmiş ve tecrübeli file bekçisi geçtiğimiz salı günü ameliyat edilmişti.

DÜN TABURCU EDİLDİ

Geçirdiği operasyonun ardından dün hastaneden taburcu edilen Muslera, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, yanında olan herkese teşekkür ettiğini dile getirmişti.

İDMANA GİTTİ

Uruguaylı kaleci, hastaneden taburcu edilmesinin ertesi gününde ise evde duramadı...

Bu hafta sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ın, bugün yaptığı antrenmana giden Muslera, çalışmalar sırasında takım arkadaşlarını izledi.

Muslera hastaneden taburcu edildi - İZLE