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Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, zafer sonrası açıklamalarda bulunurken elde ettikleri başarıda taraftarın payına dikkat çekti.

Şampiyonluk sonrası tebrikleri kabul ederek hislerini paylaşan ve taraftarın payına değinen tecrübeli oyuncu,

Çok teşekkürler. Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik bildiğiniz gibi. Daha sonra Dursun Başkanın, Erden Başkanın gelmeleri ile farklı bir yola girdik. Herkesle şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum ben. Taraftarın inanılmaz payı vardı bunda. Hepsine çok müteşekkirim. Hocalarımıza, Florya çalışanlarına, stat çalışanlarına, takım arkadaşlarıma, takım arkadaşlarımın ailelerine, hepsine tebriklerimi gönderiyorum. Hepimiz çok mutluyuz.