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    Muslera'dan takım arkadaşlarına motivasyon

    Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Fernando Muslera, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından kazanılan 7-0'lık zafer sonrası takım arkadaşlarını motive etti.
    • 14.11.2022 - 11:39
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    Muslera'dan takım arkadaşlarına motivasyon

    Başakşehir deplasmanı için Florya'dan yola çıkan takım otobüsünde Fenerbahçe - Giresunspor maçı heyecanla takip edildi.

    Rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine Başakşehir gibi güçlü bir takıma 7 tane gol atmayı başaran sarı-kırmızılılarda Dünya Kupası'na gidecek olan Fernando Muslera da bir konuşma yaparak takım arkadaşlarını motive etti.

    Muslera dan takım arkadaşlarına motivasyon #1

    "Ligdeki en iyi maçımızdı"

    Maç öncesinde takım otobüsünde,"Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım bizi ve şampiyon olacağız' demiştim. Fenerbahçe'yi gördünüz. İşte fırsat! En iyi futbolumuzu oynayacağız ve Başakşehir maçını kazanacağız." diyen Uruguaylı eldiveni, takım arkadaşları mahçup etmedi.

    Deneyimli file bekçisi, maçtan sonra ise "Bugün Galatasaray'ın ligdeki en iyi maçıydı. Her şeyi iyi yaptık. Kalite açısından çok iyi oyunculara sahibiz. Kalitemiz de iyi. Her şeyde bu şekilde çalışınca daha iyiye gidiyor tabii ki." ifadelerini kullandı.

    Muslera dan takım arkadaşlarına motivasyon #2

    "Ligin bitmesine daha çok var"

    Muslera, "Ligin bitmesine daha çok var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Rakipler puan kaybederse tamam ama biz daha iyi oynamaya, bu şekilde odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

    76. dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, Dünya Kupası dönüşü oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.

    Muslera dan takım arkadaşlarına motivasyon #3


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