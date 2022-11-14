Muslera'dan takım arkadaşlarına motivasyon

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Fernando Muslera, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından kazanılan 7-0'lık zafer sonrası takım arkadaşlarını motive etti.

Başakşehir deplasmanı için Florya'dan yola çıkan takım otobüsünde Fenerbahçe - Giresunspor maçı heyecanla takip edildi.

Rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine Başakşehir gibi güçlü bir takıma 7 tane gol atmayı başaran sarı-kırmızılılarda Dünya Kupası'na gidecek olan Fernando Muslera da bir konuşma yaparak takım arkadaşlarını motive etti.

"Ligdeki en iyi maçımızdı"

Maç öncesinde takım otobüsünde,"Beşiktaş maçından sonra sizlere 'En iyi takım bizi ve şampiyon olacağız' demiştim. Fenerbahçe'yi gördünüz. İşte fırsat! En iyi futbolumuzu oynayacağız ve Başakşehir maçını kazanacağız." diyen Uruguaylı eldiveni, takım arkadaşları mahçup etmedi.

Deneyimli file bekçisi, maçtan sonra ise "Bugün Galatasaray'ın ligdeki en iyi maçıydı. Her şeyi iyi yaptık. Kalite açısından çok iyi oyunculara sahibiz. Kalitemiz de iyi. Her şeyde bu şekilde çalışınca daha iyiye gidiyor tabii ki." ifadelerini kullandı.

"Ligin bitmesine daha çok var"

Muslera, "Ligin bitmesine daha çok var. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Rakipler puan kaybederse tamam ama biz daha iyi oynamaya, bu şekilde odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

76. dakikada sarı kart gören Fernando Muslera, Dünya Kupası dönüşü oynanacak Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki İstanbulspor maçında cezalı duruma düştü.