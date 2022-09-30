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- Muşsporlu Yunus Karadağ'dan nefis gol
Muşsporlu Yunus Karadağ'dan nefis gol
Türkiye Kupası'nda 2. tur son maçında Muş 1984 Muşspor, Eskişehirspor'u 3-2 yenerek üst tura yükseldi. Maçtan akıllarda Yunus Karadağ'ın nefis şutu kaldı.
- 30.09.2022 - 11:21
- Güncelleme : 30.09.2022 - 11:29
2. turun son maçında Muş 1984 Muşspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Bu sonuçla Muşspor adını 3. tura yazdıran son takım oldu. Muşspor'a turu getiren gollerini Yunus Karadağ, Abdulkadir Kuzey ve Doğukan Bulut kaydetti.Eskişehir'in golleri ise Tolga Yakut'dan geldi.
3-2'lik maçta Yunus Karadağ'ın attığı gol ise hafızalardan silinmeyecek güzellikteydi. Sol çaprazdan seken topa gelişine vuran 24 yaşındaki oyuncu topu tam çatala göndererek izleyenlere futbol resitali izletti.
İşte o gol...
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)