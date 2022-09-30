Muşsporlu Yunus Karadağ'dan nefis gol

Türkiye Kupası'nda 2. tur son maçında Muş 1984 Muşspor, Eskişehirspor'u 3-2 yenerek üst tura yükseldi. Maçtan akıllarda Yunus Karadağ'ın nefis şutu kaldı.

2. turun son maçında Muş 1984 Muşspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonuçla Muşspor adını 3. tura yazdıran son takım oldu. Muşspor'a turu getiren gollerini Yunus Karadağ, Abdulkadir Kuzey ve Doğukan Bulut kaydetti.Eskişehir'in golleri ise Tolga Yakut'dan geldi.

3-2'lik maçta Yunus Karadağ'ın attığı gol ise hafızalardan silinmeyecek güzellikteydi. Sol çaprazdan seken topa gelişine vuran 24 yaşındaki oyuncu topu tam çatala göndererek izleyenlere futbol resitali izletti.

İşte o gol...

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)