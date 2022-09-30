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    Muşsporlu Yunus Karadağ'dan nefis gol

    Türkiye Kupası'nda 2. tur son maçında Muş 1984 Muşspor, Eskişehirspor'u 3-2 yenerek üst tura yükseldi. Maçtan akıllarda Yunus Karadağ'ın nefis şutu kaldı.
    • 30.09.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 11:29
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    Muşsporlu Yunus Karadağ'dan nefis gol

    2. turun son maçında Muş 1984 Muşspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.

    Bu sonuçla Muşspor adını 3. tura yazdıran son takım oldu. Muşspor'a turu getiren gollerini Yunus Karadağ, Abdulkadir Kuzey ve Doğukan Bulut kaydetti.Eskişehir'in golleri ise Tolga Yakut'dan geldi.

    3-2'lik maçta Yunus Karadağ'ın attığı gol ise hafızalardan silinmeyecek güzellikteydi. Sol çaprazdan seken topa gelişine vuran 24 yaşındaki oyuncu topu tam çatala göndererek izleyenlere futbol resitali izletti.

    İşte o gol...

    Muşsporlu Yunus Karadağ dan nefis gol #1

    Muşsporlu Yunus Karadağ dan nefis gol #2

    Muşsporlu Yunus Karadağ dan nefis gol #3

    Muşsporlu Yunus Karadağ dan nefis gol #4

    (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)


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