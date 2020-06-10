Mustafa Denizli: En avantajlı takım Başakşehir

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, şampiyonluk yarışında Başakşehir'i avantajlı gördüğünü belirtti.

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, beIN Sports'a özel röportaj verdi ve Süper Lig'in geri dönüşüyle birlikte, yabancı sınırı için dikkat çeken sözler kullandı.

Şampiyonluk yarışında Başakşehir'in avantajlı olduğunu söyleyen Denizli, ''İlk 26 haftada bölüm bölüm Galatasaray'ın iyi maçları var, Trabzonspor'un var. Sivasspor'un maçlarından keyif aldım, düşmeyen bir standartları var. 73 puan, mutlak şampiyon yapar. Bu ortamda en fazla avantajlı görünen tek takım, Başakşehir. Bu şartlar gereği. Başakşehir, 40-50 bin taraftarla, iç saha maçlarını, Trabzonspor-Galatasaray-Sivasspor gibi oynayan bir takım değil.'' ifadelerini kullandı.

''YABANCI SINIRINA ARTILI SİSTEM KOYANIN ZEKASI YOKTUR''

Öte yandan yabancı sınırıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Denizli, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Yabancı sınırında artılı sistemi uygulamaya koyanların asla zekası yoktur, orada bir eksiklik vardır. Artılı sistem diye bir şey olmaz. Ne demek artı? 5'se 5'tir. 7'yse 7'dir. 6+1... Hadi ya, hesap tutacaksın oyunun içinde. Böyle saçmalık olur mu? 14 yabancı üzerine konuşuyoruz devamlı ama bu esasında 14 Türk futbolcu üzerine kurulu bir sistem. 14 yabancın olmazsa hiçbir şey olmuyor ama 14 Türk'ün olmazsa, orada problem var.''