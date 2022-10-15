Mustafa Denizli: Jesus rotasyonla futbolculara mesaj veriyor

Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin durumunu ve Jorge Jesus'u değerlendirdi. Denizli, sarı-lacivertli takımın rotasyonlu kadrosuna dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı AEK Larnaca'yı 2-1 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Süper Lig'de de iyi bir görüntü sergileyen sarı-lacivertlileri analiz eden teknik direktör Mustafa Denizli, Jorge Jesus'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Daha önce Fenerbahçe ile de şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mustafa Denizli, eski takımını değerlendirdi.

"Grup Fenerbahçe ve Rennes'e kaldı"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grubunu yorumlayan Mustafa Denizli, "Oynadığı maçlardan 3’ünü kazanıp diğerinde berabere kalan Fenerbahçe, gruptaki tek rakibi Rennes ile birlikte gruptan çıkmayı garantiledi. İlk etapta Dinamo Kiev, Fenerbahçe ve Rennes arasında bir yarışma geçer gibi gözüküyordu ama Kiev beklenen görüntüsünün uzağında kalınca grup Fenerbahçe ve Rennes’e kaldı." dedi.

"Bu, bir takım için büyük avantaj"

Hürriyet'e yorumlarda bulunan Denizli, "Hepimizin gördüğü üzere Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında değişik 11’lerle mücadele ediyor ve bu değişimler çok fazla bir farklılık ortaya çıkarmıyor. Bu, bir takım için büyük avantaj." ifadelerini kullandı.

"Futbolcuların kaliteleri birbirine çok yakın"

Fenerbahçe'nin kadrosu hakkında görüşlerini belirten Mustafa Denizli, "Evet, Fenerbahçe’nin geniş bir kadrosu var ama bu kadronun şöyle bir özelliği var; futbolcuların kaliteleri birbirine çok yakın. Geniş kadro vardır, bir kısmı ile diğer kısmı arasında yüzde 20, 30 fark vardır, o zaman bu rotasyonları çok fazla kullanma şansı olmaz. Fakat Fenerbahçe’deki kalite farkı bu boyutlarda değil. Üst çizgi ile alt çizgi arasında yüzde 10’dan da az bir fark var." dedi.

"Jesus rotasyonla futbolculara mesaj veriyor"

Jorge Jesus'un rotasyonlarını değerlendiren deneyimli teknik direktör, "Jesus bu değişiklikleri yaparak futbolculara, “Herkes her maçta oynayabilir” mesajı veriyor ve form durumlarını yukarıda tutmalarını sağlıyor. Bu mesajı alan futbolcular da hem psikolojik hem fizik olarak kendilerini bir sonraki haftaya hazırlıyorlar." ifadelerinde bulundu.

Fenerbahçe, sezona iyi başladı

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 4 maç sonunda 10 puanla ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde ise 17 puanla 4. sırada yer alıyor.