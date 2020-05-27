Mustafa Kapı, Trabzonspor'a gidiyor Galatasaray'ın tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu olan Mustafa Kapı'nın, Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon 23 Aralık 2018'de Sivasspor ile oynanan maçın 90+5. dakikasında oyuna giren Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi karşılaşmalarda forma giyen en genç oyuncu (16 yıl 4 ay ve 15 gün) unvanını almıştı.

O tarihten son sarı-kırmızılı ekiple sözleşme yenilemeye yanaşmaması nedeniyle, yönetimin kadro dışı bıraktığı genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.

TRABZONSPOR'A GİDİYOR

Barcelona dahil çok sayıda Avrupa kulübünün de takip ettiği bilinen Mustafa Kapı'nın, Trabzonspor ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu belirtildi.

17 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşmaya varan bordo-mavililerin, yaz transfer döneminin başlamasıyla birlikte imzayı attıracağı öğrenildi.

BU SEZON 16 MAÇTA OYNADI

Bu sezon kadro dışı bırakılmadan önce; Galatasaray'ın U19 takımında 16 maçta forma şansı bulabilen Mustafa Kapı, takımına 1 gollük katkıda bulunabilmişti.