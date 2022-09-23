Nathan Redmond: Beşiktaş'a gelmeden Beckham'la görüştüm

Beşiktaş'ın yeni transferi Nathan Redmond, siyah-beyazlılara gelmeden David Beckham ile görüştüğünü ve iyi yorumlar aldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Nathan Redmond, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Redmond kendisine yöneltilen, "David Beckham paylaşımı yaptı. Beckham'ın kendisine ne gibi tavsiyeleri oldu?" sorusuna,"Çok özel, spesifik bir şey söylemedi. Kendi tecrübelerinden bahsetti. Kendisi birçok yerde futbol oynadı. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında olduğunu anlattı. Beşiktaş'ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğunu ve buradan keyif almam gerektiğini söyledi Beckham." şeklinde yanıt verdi.





"En iyi şekilde derbiye hazırlanacağız"

Redmond açıklamalarında, "Beşiktaş taraftarının muazzam sevgisi ve desteğini gördüm. 2 maç oldu çok erken ama istediğimiz sonuçları alamazsak da taraftarın gösterdiği sevgi inanılmazdı.

Önümüzdeki derbiye hazırlanmak için süremiz var. En iyi şekilde derbiye hazırlanacağız ve taraftarlarımızın gönlünü alacağız, onları mutlu edeceğiz.

"8-9-10 numarada oynadım"

Tabii ki en iyi oynadığım yerler sol ve sağ kanat. Ama 16-17 yaşındayken, 8-9-10 numarada oynadım. Yeri geldi kanat beki olarak oynadım. Genç bir oyuncuyken bunun da getirileri oldu. Bonus bir oyuncu olmamı sağladı. Oyunu anlamak için farklı pozisyonlarda görev almam iyi oldu. Bunun getirileri gerçekten çok oldu.





"Stadımızda inanılmaz bir atmosfer var"

Beklediğimden çok daha iyi bir lig ve ortam var. Beklentileri belirlemek çok önemli hayatta. Tesisler, saha, atmosfer çok iyi. İngiltere'deki atmosferleri sizler de iyi biliyorsunuz. Stadımızda inanılmaz iyi bir atmosfer var. Oyun temposu anlamında Süper Lig geride. Premier Lig'de maçlar çok hızlı akıyor. Süper Lig oyun temposu açısından daha yavaş diyebilirim.





"İngiltere'den bazı teklifler de aldım"

İngiltere'den bazı teklifler vardı. Beşiktaş'ın ilgisi vardı. Transfer dönemi bitmeden önce de konuşuyorduk bunları. Hoca ve Dele Alli ile konuştuk. Daha da önemlisi ailemle konuştum. Buradaki ilginin de hoşuna gitmesiyle birlikte yeni bir maceraya atılma kararı verdim. Buraya gelme konusunda net fikirlere sahip oldum diyebilirim. Sadece Beşiktaş (gülerek).

Ligin temposu düşük. İngiltere gibi bir yerden geldikten sonra bir fark oluyor. İngiltere'de de hakemi aldatmaya yönelik bazı basit fauller alınmaya çalışıyor. Türkiye'de kolay fauller verilebiliyor. Bu oyunun akışını zedeleyebiliyor." ifadelerini kullandı.