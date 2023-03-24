Nathan Redmond: Dele Alli, takıma hala katkı yapabilir Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, takım arkadaşı Dele Alli'nin takıma hâlâ katkı yapabileceğini söyledi.

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Beşiktaş'ın formda isimlerinden Nathan Redmond, Nevzat Demir Tesisleri'nde akşam idmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Maçı sabırsızlıkla bekliyorum"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan İngiliz futbolcu, şunları söyledi:

"Genel atmosferimiz şu anda çok iyi. Birçok arkadaşımız milli takımda, daha az kişiyle antrenman yapıyoruz ama idman şiddetimiz aynı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki haftaki derbi maçına hazırlanıyoruz. İlk Fenerbahçe maçında 11 başlamıştım. İlk 11 başlamak veya sonradan girmekten ziyade katkı vermek önemli. Maç hakkında çok fazla şey duydum ve maçı sabırsızlıkla bekliyorum.

"Üzerine koyarak devam ettim"

Son haftalarda artan formu hakkında konuşan Redmond, şunları dedi:

"Daha iyi ya da daha farklı olduğunu söylemem ama Valerien Ismael döneminde buraya geldim. Southampton'da tek başıma idman yaptığım dönemler oldu gelmeden önce. Buraya geldiğimde yüzde yüz hazır değildim. Ama bunun üzerine koyarak devam ettim. Şu an 4-5 ayın sonunda daha iyi duruma geldim. Bu da benim öz güvenime ve formuma yansıdı."

"Henüz bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim"

Geleceğini değerlendiren Nathan Redmond, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz bu konuyla ilgili bir şey düşünmedim. Sezonu elimizden gelen en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Elimizden geldiğince puanlar alarak maçlar kazanarak sezonu bitirme hedefindeyiz. Sezon sonunda bu konuyu düşünecek profesyoneller zaten var."

"Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak"

Takımda rekabetin normal olduğunu söyleyen Redmond, şu şekilde konuştu:

"Her takımda birden fazla oyuncunun rekabette olması normal bir durum. Hepimizin ortak hedefi maç kazanmak, asla şahsi bir durum söz konusu değil. Uzun zamandır futbol oynuyorum ve hemen hemen her takımda bu böyle olmuştur."

"Takıma hala katkı yapabileceğini düşünüyorum"

Dele Alli, hakkında konuşan Nathan Redmond, şu ifadeleri kullandı:

"Dele Alli'yi uzun süredir tanıyorum. Yapabileceklerini biliyorum. Ancak günün sonunda benim ne düşündüğüm değil, hocamızın tercihleri belirleyici oluyor. Onun çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve benim çok yakın bir arkadaşım. Takıma hâlâ katkı yapabileceğini düşünüyorum."

"Onlara teşekkür ediyoruz"

Taraftarlara mesaj yollayan hücum oyuncusu, şunları söyledi: