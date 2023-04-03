Nathan Redmond'un derbi öncesi arkadaşına yazdığı mesaj viral oldu Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasına maça damga vuran Nathan Redmond, maç öncesi arkadaşına WhatsApp'tan attığı mesajla gündem oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi derbide 4-2 yendiği karşılaşmaya damga vuran Nathan Redmond, maçtan önce tarihe geçeceğini söylemişti.

Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına derbide tarihe geçeceğini söyledi ve karşılaşma sonrası bu konuşmayı paylaştı.

"Tarih yazacağım"

Nathan Redmond, bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandı.