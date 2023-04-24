Necati Ateş'ten eleştiri: Şampiyonluk giderse Icardi'nin yaptığı hatırlanır

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Kritik maç 3-3 sona erdi.
Müsabaka sonrası eski sarı-kırmızılı futbolcu Necati Ateş, oynanan maçı TRT Spor'da değerlendirdi.
Maçın keyif verdiğini dile getiren Necati Ateş, "Maç beklediğimiz gibi geçti. Karagümrük'ün her maçı seyir anlamında keyif veriyor. Bu tarz bir maçı herkes bekliyordu ancak kimse 3-1 öne geçmesini beklemiyordu." dedi.
"Nelsson çok kötüydü"
"Diagne'nin golüne kadar Karagümrük, Galatasaray kalesine gitmedi. Nelsson'un da ilk defa bu kadar kötü oynadığını gördüm. Diagne çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen yakalayamadı."
"Muslera'nın hatası büyük"
"Muslera'nın golde çok kötü bir hatası var. Özgüven önemlidir ama dikkatli de olmak lazım. Bir anda 3-1 geri düştü takım."
"Zaniolo, Gomis gibi olamaz"
"Gomis mi Zaniolo mu? Tartışmam bile, açık ara Gomis. Gomis'in böyle maçlarda önemini anlıyorsunuz. Zaniolo forvet oynar, gol atar ama Gomis gibi sırtı dönük oynayıp servis yapamaz. Bugün de çok oynamadı ama pozisyona da girdi."
"Mertens hiç sahada yoktu"
"Mertens bugün hiç oyunda yoktu. Zaniolo yerine Icardi oyuna girdiğinde şaşırdım çünkü Okan hocanın risk alıp ikisini birden kullanmasını bekliyordum."
"Şampiyonluk giderse Icardi hatırlanır"
"Çok penaltı atan oyuncu gördüm ama Falcao gibisini görmedim. Icardi dünya çapında bir yıldız ama çok ciddiyetsiz bir penaltı kullandı. Takım 3-2 geride, panenka vuruşu deniyorsunuz. Penaltı kaçtıktan sonra takım oyundan düştü. Şampiyonluk giderse bunlar hatırlanır."