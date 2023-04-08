Necati Ateş'ten Mauro Icardi'ye tepki

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan eski futbolcu Necati Ateş, TRT Spor'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ateş, golcü futbolcunun yaptığı paylaşımla hatalı olduğunu belirtti.

Necati Ateş, Icardi hakkında şunları söyledi:

"Ben burada Icardi'ye kızarım. Yöneticilerin yaptığı açıklamaların gazını oyuncular da alıyor. Kulüpten habersiz Instagram'ı kullanırken kulübün başını ağrıtıyor. Icardi bu sebepten ceza alırsa ben faturayı oyuncuya keserim."