Negredo: Türkiye'deki derbiler çok sertti

Türk taraftarın çok çılgın olduğunu söyleyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Alvaro Negredo, "Derbiyi kazanıp kazanamamana bağlı olarak bir anda en iyiden en kötüye dönebiliyorsun" dedi.