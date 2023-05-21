Nelsson: Eskisinden daha iyiyim Sivasspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson, maç sonu duygu ve düşüncelerini paylaştı.

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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarak rakibini 2-0 yendi.

Maçın ardından Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson açıklamalarda bulundu.

"Öncekinden bile daha iyi olduğumu söyleyebilirim"

Geçtiğimiz hafta İstanbulspor karşılaşmasında kaşı açılan ve maçta bir bandajla mücadele eden Nelsson şöyle dedi:

"Mükemmelim. Sahada da görmüşsünüzdür, daha öncekinden bile daha iyi olduğumu söyleyebilirim. Biraz etkiledi sağ gözümü. Ama önümüzdeki maçta mükemmel olacağına inanıyorum ben."

"Bir maçımız kaldı, çok önemli bir maç"

Şampiyonluk ve MKE Ankaragücü karşılaşması için konuşan Nelsson, "Ankaragücü maçını kazanmak zorundayız. Bir maçımız kaldı, çok önemli bir maç. Kazanmaya gideceğiz, 3 puan bizim için çok önemli" sözlerini sarf etti.