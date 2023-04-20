Nenad Bjelica: Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istedik

Süper Lig'de 30. haftanın perdesi Sivas'ta kapandı.
Sivasspor geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.
Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni bir maceraya atılan bordo-mavililer deneyimli çalıştırıcı ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Bu sonuçla Sivasspor puanını 35'e çıkartırken Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.
Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bjelica, şunları söyledi:
Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık. İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık.