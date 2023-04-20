Nenad Bjelica: Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istedik Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'in 30. haftasında konuk oldukları Sivasspor'a 4-1 yenildikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig'de 30. haftanın perdesi Sivas'ta kapandı.

Sivasspor geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica ile yeni bir maceraya atılan bordo-mavililer deneyimli çalıştırıcı ile çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 35'e çıkartırken Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Bjelica, şunları söyledi: