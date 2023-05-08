Nenad Bjelica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanarak haftalar sonra 3 puan almayı başardı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 62. dakikalarda Umut Bozok kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ankaragücü maçında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet olduğunu söyleyen Bjelica, şunları söyledi:

"Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalına işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız için mutluyum."