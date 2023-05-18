Nenad Bjelica: Son dokunuş anında günümüzde değildik

AA

Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, galibiyetinden dolayı Fenerbahçe'yi kutladı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bjelica, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Mağlubiyete rağmen net pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Bjelica şu şekilde konuştu:

"Fenerbahçe'yi kutlayarak başlıyorum. Daha iyi olan ve galibiyeti hak eden onlardı. İlk yarıda 1-0'dan sonra dahi çok net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı rakibimiz baskı oluşturduğu bölümde golü buldu. Maç 3-0'a geldiğinde dahi çok net fırsatlarımız vardı. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız bulduğunuz fırsatları değerlendirmelisiniz. Son dokunuş anında günümüzde değildik. Bunları değerlendiremezseniz işiniz kolay olmuyor."