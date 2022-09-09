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    Neymar'dan Icardi'ye veda

    Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi için eski takım arkadaşı Neymar'dan başarı mesajı geldi.
    • 09.09.2022 - 14:20
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    Neymar'dan Icardi'ye veda

    Galatasaray'ın transferin bitmesine sayılı saatler kala transfer ettiği Mauro Icardi, 1 senelik kiralama sözleşmesini imzalayarak sarı-kırmızılılara katıldı.

    1 senelik maaşı 750 bin euro

    Galatasaray'ın yeni transferi Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye yıllık 750 bin euro ödeyeceği açıklandı.

    Neymar dan Icardi ye veda #1

    Neymar'dan başarılar mesajı

    PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin eski takım arkadaşı Neymar'dan da bir paylaşım geldi. Brezilyalı dünya yıldızı Mauro Icardi'ye başarılar diledi.

    Neymar, Icardi ile olan bir fotoğrafının olduğu mesajda, "Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

    İşte Neymar'ın paylaşımı:

    Neymar dan Icardi ye veda #2


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