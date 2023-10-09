Nicolo Schira'dan bomba iddia: EURO 2032 İtalya-Türkiye ortaklığında düzenlenecek İtalyanlar, EURO 2032'yi Türkiye ve İtalya ortaklığının düzenleyeceğini duyurdu.

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2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için Türkiye iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Türkiye ve İtalya ortaklığının EURO 2032'yi düzenleyeceğini açıkladı.

Yarın açıklanacak

10 Ekim (Yarın) Salı günü açıklanacak olan ev sahipliği öncesi Türkiye - İtalya ve Rusya'nın teklifleri bulunuyordu.

Rus futbolu, Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA'dan belirsiz bir süre ihraç edildiği için bu teklif geçersiz olmuştu.

Tek ihtimal var

Güncel tekliflerin sahipleri Türkiye ve İtalya da ortak düzenlemeye karar verince tek ihtimal bu olarak kaldı.

Türkiye ve İtalya'nın teklifleri de geçerlilik kazanınca ev sahipliği kesin noktasına gelmişti.

UEFA, resmi açıklamayı 10 Ekim (yarın) yapacak.

Hayal gerçek oluyor

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile ortak aday olan Türkiye'nin ev sahipliği hayali gerçekleşiyor.

AA'nın, UEFA'nın yarın (10 Ekim Salı) duyuracağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeleri kararı öncesi hazırladığı dosya haberlerin ilk bölümünde, Türkiye'nin EURO 2032 adaylık süreci ve önceki adaylık başvuruları ele alındı.

Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu. İtalya Futbol Federasyonundan, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) Temmuz ayında gelen teklifle iki ülke ortak aday olma kararı aldı ve çekişme ortadan kalktı. EURO 2032 ev sahipliğine tek aday Türkiye ve İtalya ortaklığı oldu.

UEFA da iki ülkenin EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunun değerlendirmeye alındığını duyurmuştu.