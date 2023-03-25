Nicolo Zaniolo: Çok doğru karar verdim

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımı tercih etmesinden dolayı son derece memnun.

Yakın çevresiyle sürekli iletişim halinde olan Nicolo Zaniolo Galatasaray'daki günlerini değerlendirirken şöyle konuşuyor:

"Burada beklediğimden daha iyisini buldum. Gerçekten çok mutluyum ve sadece futbola odaklanabiliyorum. Kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım."