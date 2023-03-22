Nicolo Zaniolo özel fizyoterapist eşliğinde çalışıyor Mancini'nin ifadesine göre 'formsuz' görüntüsü nedeniyle İtalyan Milli Takımı'na davet edilmeyen Galatasaray'ın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'nun, uluslararası maçlar için verilen arada özel fizyoterapist ile çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, performansını artırmak ve bir an önce form tutmak için tuttuğu özel fizyoterapist ile milli arada eksiklerini kapatmayı hedefliyor.

Sporx'in haberine göre, Nicolo Zaniolo'nun lige verilen arada kendisine özel fizyoterapist tuttuğu öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un da milli aradan sonra tamamen hazır olması beklenen 23 yaşındaki İtalyan yıldızı, Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynatacağı öğrenildi.

Toplam 4 maç 3 gol

Galatasaray formasını 2'si resmi maç olmak üzere 4 kez giyen Nicolo Zaniolo, 3 gol sevinci yaşadı.

Hücum oyuncusunun iyi performansı kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.