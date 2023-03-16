Nicolo Zaniolo'dan anlamlı hareket Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçında giydiği formayı çevrimiçi müzayedesine bağışladı.

Galatasaray'ın İtalyan oyuncusu Nicolo Zaniolo, Kasımpaşa maçında giydiği "Birlikte 1905" temalı formayı imzalayarak çevrimiçi müzayedesine bağışladı.

İmzalayıp, müzayedeye verdi

Galatasaray'ın Roma'dan yeni transferi Nicolo Zaniolo, hafta sonu oynanan Kasımpaşa mücadelesinde giydiği "Birlikte 1905" temalı formayı imzalayarak sarı-kırmızılıların başlattığı müzayedeye bağışladı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkarken, bir de gol kaydetti.