Nicolo Zaniolo'dan transfer itirafı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo kariyeri hakkında, "Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kimse geleceği bilemez ama Türkiye'de şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında Serie A temsilcisi Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo çarpıcı açıklamalarda bulundu.

23 yaşındaki oyuncu, Roma'da geçirdiği kötü günler ve Galatasaray'daki geleceği hakkında İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

"Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum"

Galatasaray'daki geleceği hakkında konuşan Zaniolo, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Kimse geleceği bilemez ama Türkiye'de şampiyonluk yaşamak ve İtalya Milli Takım kadrosuna yeniden dönmek istiyorum."

"Sahalara geri dönmem gerekiyordu"

Sarı-kırmızılı takıma transfer sürecini anlatan Nicolo Zaniolo, şu şekilde konuştu:

"Sahalara geri dönmem gerekiyordu. Galatasaray'ın teklifinden sonra Sergio Oliveira ile konuştum. Bana 'Burada ortam güzel ve rekabetçi bir lig var' dedi. Sonra Mancini'yi aradım. O da gitmemi tavsiye etti ve haklıydı."

"Bazı taraftarlar öfkesini benden çıkardı"

Eski takımı Roma'da yaşadığı günleri anlatan hücum oyuncusu, şunları söyledi:

"Roma kulübü beni sadece para kazanma aracı olarak gördü. Roma'da kadro dışı kaldım ve bazı taraftarlar öfkesini benden çıkardı. Bazıları arabayla beni kovaladı, bazıları evime geldi. Taraftarlar çok kızgındı."

"Fenerbahçe daha fazla para verdi"

Fenerbahçe'nin kendisine teklif yaptığını belirten İtalyan futbolcu, şu açıklamayı yaptı: