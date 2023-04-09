Nicolo Zaniolo'nun maliyeti azaldı

Süper Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelmişti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele Başakşehir'in 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti. Bu sonuçla tek maç eleme sistemine göre oynanan Türkiye Kupası'nda elenmişti.

15 milyon euroya transfer olmuştu

Yaşanan mağlubiyetin ardından ise Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'yu ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın devre arası döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcunun sözleşmesinde bonus maddeleri yer alıyordu.

Nicolo Zaniolo'nun maliyeti azaldı

Galatasaray, bonus ödemeyecek

Bu bonuslar arasında, Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Roma'ya 789 bin euro ek ödeme yapılması yer alıyordu. Ancak, Galatasaray'ın Başakşehir'e elenmesiyle bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanma ihtimali ortadan kalktı ve İtalyan oyuncunun maliyeti azaldı.

Nicolo Zaniolo'nun maliyeti azaldı