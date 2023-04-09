Nicolo Zaniolo'nun maliyeti azaldı Başakşehir'e 3-2 kaybederek Türkiye Kupası'na veda eden Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo transferi için İtalyan kulübü Roma'ya 789 bin euro bonus ödeme ihtimali ortadan kalktı.

Süper Lig lideri Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelmişti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele Başakşehir'in 3-2'lik galibiyetiyle sona ermişti. Bu sonuçla tek maç eleme sistemine göre oynanan Türkiye Kupası'nda Galatasaray elenmişti. 15 milyon euroya transfer olmuştu Yaşanan mağlubiyetin ardından ise Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'yu ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcunun sözleşmesinde bonus maddeleri yer alıyordu. Galatasaray, bonus ödemeyecek Bu bonuslar arasında, Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde Roma'ya 789 bin euro ek ödeme yapılması yer alıyordu. Ancak, Galatasaray'ın Başakşehir'e elenmesiyle bu sezon Türkiye Kupası'nı kazanma ihtimali ortadan kalktı ve İtalyan oyuncunun maliyeti azaldı.