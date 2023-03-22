Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesinde yeni bir madde ortaya çıktı Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılı takımda kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedelinin azalacağı öğrenildi.

Süper Lig'de oynadığı 25 maç sonunda topladığı 60 puanla rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, devre arası transfer döneminde dev bir transfere imza atmıştı.

Serbest kalma bedeli 35 milyon euro

Sarı-kırmızlı takım Serie A ekibi Roma'dan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon euro karşılığında transfer ederek dikkatleri çekmişti.

23 yaşındaki oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, Zaniolo'nun serbest kalma bedelini 35 milyon euro olarak belirlemişti.

Serbest kalma bedeli azalacak

İlk lig maçı Kasımpaşa karşısında gol atan Zaniolo için Galatasaray, sözleşmede yer alan madde dolayısıyla Roma'ya 1.5 milyon euro vermişti. Bu detayın ardından İtalyan basını da Zaniolo'nun sözleşmesi hakkında yeni bir bilgi paylaştı.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezon sonu serbest kalma bedeli azalacak.

2 resmi maçta forma giydi

Galatasaray formasını 2'si resmi maç olmak üzere 4 kez giyen Nicolo Zaniolo, üç gol sevinci yaşadı.

Hücum oyuncusunun iyi performansı kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.